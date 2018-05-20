» "الحايس" يعود الي أرض الوطن بعد رحلة علاج

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النقيب محمد الحايس

رحلة علاج

عاد النقيب محمد الحايس، ضابط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في جنيف من الإصابة التى لحقت به خلال مواجهات مع خلية إرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة.

كان النقيب محمد الحايس، أصيب في مداهمة الأمن لمعسكر للإرهابيين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للكيلو 135 بالواحات، في معركة أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًّا واستشهاد 16 من رجال الشرطة بينهم 11 ضابطًا، وتم استهداف منفذي الحادث الإرهابي بعدها وقتلهم جميعًا.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بتحرير النقيب محمد الحايس عقب اختطافه وتم نقله للمستشفى للعلاج.


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