جنايات المنيا تستأنف غدًا محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء

20 مايو 2018 - 09:34 م

تستأنف غدًا الاثنين محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية كل من المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر وأمانة سر اندرواس فهمى ومحمد طايع محاكمة 20 محاميًا بمركز مغاغة.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة سوف تستمع إلى تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن مضاهاة أصوات المتهمين المحامين بأصواتهم خلال التظاهرات والتجمهر داخل محكمة مغاغة إبان الواقعة كما تستمع المحكمة إلى أقوال بعض المحامين المتهمين فى القضية التى تعود إلى شهر أكتوبر 2011.

وقد طلب الدفاع فى الجلسة الماضية، التى عقدت أواخر مارس الماضى تشكيل لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لوضع تقرير بعد مضاهاة أصوات المحامين المتهمين بمقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية.

وقد وافقت المحكمة على تحديد جلسة الغد لمثول المحامين المتهمين أمام اللجنة الثلاثية مع تكليف هيئة الدفاع بإحضار المحامين المتهمين كل بشخصه أمام المحكمة واللجنة الثلاثية مع دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصاريف عمل اللجنة ووضع التقرير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فى نوفمبر 2015 عدد من المحامين بتهمة التعدى على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية والتظاهر ضد السلطة القضائية واحداث الشغب والتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين، كما بدأت أولى جلسات المحاكمة فى يناير2017.