» خطة «مورينيو» لعرقلة انتقال «صلاح» للريال

20 مايو 2018 - 09:52 م

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لعرقلة انتقال محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" الإنجليزية، أن مورينيو أثار قلق ناديى ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أبدى رغبته فى إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مثل محمد صلاح نجم ليفربول، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان، وأنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد، وهو الثلاثى الذى يسعى ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه.

ويسعى مورينيو، لتدعيم صفوف مانشستر يونايتد بصفقات سوبر بعدما ودع الموسم الحالى "خال الوفاض"، حيث توج مانشستر سيتى بطلاً لمسابقتى الدورى الإنجليزى وكأس الرابطة، بينما حصل تشيلسى على كأس الاتحاد، فى حين ودع مانشستر يونايتد منافسات دورى أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام إشبيلية الإسبانى فى مفاجأة من العيار الثقيل.

وأضافت الصحيفة، أن جوزيه مورينيو، يرى أن مانشستر يونايتد لم يعد بالقوة التى كان عليها فى الساحة الأوروبية، لذلك سيسعى مع إدارة النادى لإفساد مخططات ناديى ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع لاعبين مثل محمد صلاح ونيمار.

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً، كما تمكن من كسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى آلان شيرار ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو ليصبح أفضل هداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى بموسم واحد بنظام الـ38 جولة.