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حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان

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رمضان

أذان الفجر

الأكل والشرب

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه في حال تابع الشخص الأكل والشرب أثناء أذان الفجر ولم يتوقف حتى انتهى، فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء فيما بعد.

وأوضحت "البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: «تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول"أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان ؟»، أنه يجب عليهما الإمساك بقية اليوم وعليهما قضاء هذا اليوم بعد رمضان؛لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم.


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