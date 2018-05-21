» قرار عاجل لولي العهد السعودي

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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

الكرة السعودية

تركي آل الشي

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تكفل ولي العهد محمد بن سلمان بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية.

وفي السياق ذاته، وبدعم من ولي العهد، سيتم دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018.

وقال تركي آل الشيخ، في برنامج "الخيمة" إنه قبل اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى "كارثة".

وأضاف آل شيخ "نثق بأن الرياضة ستسير نحو الطريق الصحيح".

وتحدث آل الشيخ، ‏عن الحكم المرداسي، متابعًا "هيئة الرياضة هي التي طالبت بتفريغ فهد المرداسي للتحكيم، وقدمت له مرتبًا شهريًا؛ ليكون حكمًا محترفًا".

وأضاف آل الشيخ "المباحث الإدارية وأمن الدولة لم يقصرا في قضية المرداسي، التي لن يتم السكوت عنها على الإطلاق".

وكانت الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر شطب المرداسي، بعد ثبوت طلبه رشوة من رئيس نادي الاتحاد، لتسهيل فوز العميد بلقب كأس خادم الحرمين.


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