» «دياز» يوقع عقد تدريب الأهلي

21 مايو 2018 - 12:26 ص

وقع الأرجنتيني رامون دياز، على عقد تدريب للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشكل رسمي، لمدة موسمين، خلفًا لحسام البدري التي تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام كمبالا سيتي، في دوري أبطال أفريقيا.

وقام «دياز» بالتوقيع على عقد التدريب للفريق الأحمر لمدة موسمين، بعد موافقة الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويحصل دياز وجهازه المعاون على 300 ألف دولار شهريًا، حيث يتواجد نجله مساعدًا في الجهاز الفني، ومدرب أحمال ومحلل فني.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع دياز بشكل رسمي فى غضون الساعات القليلة المقبلة.

يذكر، أن الأرجنتيني رامون دياز، وصل منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتولي المسئولية الفنية للأهلي، في الموسم المقبل.