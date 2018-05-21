أول تعليق لبطل معركة"الواحات" بعد عودته من رحلة العلاج

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الإرهاب

العلاج

الواحات.

محمد الحايس

أكد النقيب محمد الحايس، أحد أبطال مواجهة الإرهاب في معركة "الواحات"، أن حالته مستقرة بعد تلقيه العلاج بالخارج، مضيفًا: «الحمد لله حالتي مستقرة».

ووجه «الحايس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأحد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وكل من وقف بجانبه في رحلة علاجه بالخارج، لافتا إلى أنه سيستكمل رحلة علاجه الباقية في الداخل.

وأكد أنه أجرى 8 عمليات جراحية بالخارج تمت جميعها بخير، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد استمرار العلاج الطبيعي في مصر لإتمام الشفاء وفقا لحالته الصحية.

وتابع الحايس: «الحمد لله رجعت لبلدي على خير بعد رحلة علاج شاقة.. وإن شاء الله هكمل علاجي وأكون أحسن من الأول وأرجع لخدمتي».


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