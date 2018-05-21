حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة معتقل فلسطيني

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حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إسرائيل المسؤولية عن وفاة معتقل فلسطيني في سجونها.
وفي وقت سابق، توفى المعتقل الفلسطيني عزيز عويسات (53 عاما) في السجون الإسرائيلية، إثر تعرضه لجلطة قلبية.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة "حماس"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "هذه الجرائم المستمرة بحق أسرانا لن تقتل فيهم روح الجهاد والمقاومة والأمل بالحرية".
وأضاف قاسم أن "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود وجرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل".
وتابع: "ستواصل الحركة جهدها وجهادها للعمل على الوفاء بوعدها للأسرى ولذويهم حتى إطلاق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال، وسيبقى ذلك على رأس أولوياتها".
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي يعنى بشؤون المعتقلين بسجون إسرائيل)، في بيان له، إن "المعتقل عزيز عويسات (53 عاما)، توفي إثر إصابته بجلطة قلبية بينما كان يخضع للعلاج في مستشفى سجن الرملة، نقل على إثرها لمستشفى (أساف هروفية) وسط إسرائيل".
وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة عويسات.
وعويسات من سكان مدينة القدس، وهو معتقل منذ العام 2014، ومحكوم عليه بالسجن مدة . -

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