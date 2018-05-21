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مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ "رامز جلال"

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هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مسلسلات شهر رمضان، واصفا ما يحدث في الشهر الكريم بأنه مهزلة ولا علاقة له برمضان، مضيفا: "بقول للمنتجين والممثلين والمؤلفين اتقوا ربنا في بلادكم ودينكم".
وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك برامج في رمضان سخيفة جدا مثل برنامج "رامز تحت الصفر" والضيوف يعلمون أنه مقلب. 
وأضاف رئيس نادي الزمالك أن "ضيوف رامز يتقاضون من 3 إلى 4 آلاف دولار عشان يتمسح بكرامتهم الأرض.. وبقول لكل فنان أو لاعب كرة بقولك أنا عارف أنك عارف أنه رامز بس عشان الدولارات تهين نفسك".
وأكد "منصور" أن رامز لن يجرؤ عن استضافته في برامجه، متابعًا: "رامز عارف لو عمل معايا كده مش هيرجع مصر".

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