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في الانتخابات الرئاسية..

محامي ترامب يكشف موعد انتهاء تحقيقات "التدخل الروسي"

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ترامب
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المصريون ووكالات

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أعلن محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رودي جولياني، أن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016، وتواطؤ روسيا المحتمل مع حملة ترامب، سينتهي في الأول من سبتمبر.
وقال «جولياني» لصحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد، إن مكتب روبرت مولر، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق، شارك جدوله الزمني قبل ما يقرب من أسبوعين.
ويعتبر ترامب هذا التحقيق الذي طالما وصفه بأنه حملة موجهة ضده بمثابة بقعة تلطخ رئاسته ويريد له أن ينتهي، وهي نهاية يبدو أن «جولياني» يسعى إليها أكثر منه عبر تعليقاته حول نتيجة التحقيق.
وقال «جولياني» للصحيفة: «أنت لا تريد تكرارا لانتخابات عام 2016 حيث تصلك في النهاية تقارير متضاربة ولا تعرف كيف أثرت على الانتخابات»، مشيرا إلى التأثير المحتمل للتحقيق على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نوفمبر.
وكان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، جيمس كومي، الذي أقاله ترامب من منصبه أعلن عن إعادة فتح تحقيق بسوء استخدام المرشحة الرئاسية حينذاك، هيلاري كلينتون، للخادم الخاص ببريدها الإلكتروني قبل 11 يوما فقط من انتخابات عام 2016، وهي خطوة ربما ساهمت في خسارتها.

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