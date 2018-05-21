  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:46 ص
بحث متقدم
الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين

قرار هام بشأن بطاقات التموين والخبز

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ "رامز جلال"

أرشيفية

دعوات لدمج وإلغاء 9 وزارات

أبو عمر المصري

«أبو عمر المصري».. أزمتان في الرأس توجع

جهاز أمني يجهز "أحبابه" للسيطرة علي المحليات

انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي

الضابط محمد الحايس مع والده بعد عودته

أول تعليق لبطل معركة"الواحات" بعد عودته من رحلة العلاج

ماسبيرو

هل تعود وزارة الإعلام مجددًا؟

أرشيفية

قيادات «الوطني» تُدشن حزبًا جديدًا

أنس البلتاجي

5 أسئلة حول مصير «أنس البلتاجي»

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

قرار هام بشأن بطاقات التموين والخبز

آخر الأخبار

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين
الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"التموين" ترد على عدم صرف الأرز على البطاقات

#

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

#

حقيقة وصول سعر كيلو الأرز لـ10جنيهات بالتموين

#

«المصيلحي» يكشف عن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية، بإصدار أذون ورقية لصرف التموين والخبز للمستفيدين وفقا للكشوف المرسلة لمديريات التموين.
وبحسب القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2018 الصادر اليوم الأحد، يتم إصدار بطاقات ورقية لشهري مايو ويونيو 2018 لصرف التموين والخبز، على أن تكون الأذون سارية للتموين عن شهري مايو ويونيو، والخبز من تاريخ الإصدار.
وأوضح القرار أن المستفيدين فئتان، أولا من صدر لهم بطاقة ولم يتم تفعيلها خلال الشهر الجاري، ثانيا، من قبلت بياناتهم ووصلت لهم رسالة «البطاقة تحت الطبع».
واستكمل القرار أن على صاحب البطاقة أن يقوم بالتوقيع على الكشف المرفق بعد التأكد من الرقم القومي وأخذ صورة منه وتوقيعه عليه، ثم يستلم البطاقة الورقية ويتعهد بإرجاعها في حالة تفعيل البطاقة الذكية وإلا عرض نفسه للجزاء وإلغاء البطاقة، ثم يقوم المكتب بتسكين البطاقات التموينية على مجموعة من البدالين الجيدين في المنطقة، ويتم مسك دفتر يدوي ويتم التوقيع عليه من المستفيد والمفتش.
وبين القرار أنه يتم عمل كشف يدوي للمخابز التي سوف تشترك في بطاقات الخبز اليدوية، ويتم التوقيع في الدفتر لعمل التسويات المطلوبة بعد استبدال الكارت الذهبي، وفي حالة صرف الخبز للمستفيدين يتم الصرف بحد أقصى أربع أفراد.
وأشار إلى أن رئيس مكتب التموين، يقوم بعمل محاسبة للتجار التموينين وإرسالها لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لإخطار شركتي الجملة «العامة والمصرية» بما تم صرفه من أذون صرف ورقية (مرفق به كشوف المستفيدين)، حيث يتم العمل تحت مسئولية مدير المديرية، ومدير الإدارة كل في نطاق عمله ومسئولية مباشرة لمدير المكتب التمويني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"
» استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي
» بالفيديو.. أغرب حالة زواج بين طفل وسيدة 33 عاما
» هندوس يضربون مسلما حتى الموت في الهند
» «دياز» يوقع عقد تدريب الأهلي
» قرار عاجل لولي العهد السعودي
» محاكمة قاض بتهمة الرشوة لتخفيف حكم بالإعدام
» «الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء
» بفرمان «مرتضى».. هذا اللاعب يعود للزمالك الموسم المقبل
» بالفيديو.. الأهلي يتخطى المصري البورسعيدي بثنائية
» رسميًا.. «ميسي» يحصد جائزة الحذاء الذهبي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • شروق

    05:01 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"