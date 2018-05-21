» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"

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قال أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لاشيء، كان ضروريا في ختام الموسم ومع نهاية فترة ولاية الجهاز الفني الحالي.
وأهدى أيوب الفوز الذي حققه الأهلي لحسام البدري المدير الفني الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه، مشيرا إلى أن ما حدث خلال مباراة اليوم هو استكمال لما بدأه حسام البدري.
وتوجه بالشكر للاعبي الأهلي على ما قدموه من أداء وروح قتالية والتزام على الرغم من أن المباراة في نهاية الموسم، معربا عن سعادته بوصول الأهلي للنقطة 88.
وأكد أن النادي الأهلي غني بلاعبيه، وذلك ردا على تعديل التشكيل الذي خاض به لقاء اليوم، مشيرا إلى أن الظروف التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية واردة في عالم كرة القدم، موضحا ذلك بأن الفريق على مدار الموسمين الماضيين أنهك بسبب المشاركة في مختلف البطولات.

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