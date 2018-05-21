الإبراشي يفاجيء ضيفه: يداك ملوثتان بالدماء

21 مايو 2018 - 07:56 ص

تبرأ شافعي مجد - أحد القيادات السابقة بجماعة الشوقيين التكفيرية - من فكر الجماعة ، مؤكدًا أنه قام بمراجعة في السجن مع عدد من زملائه بالجماعة .



وأضاف خلال لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي : "كنا نعتبر جميع من بالمجتمع كفار ونحن الفئة الوحيدة المؤمنة .. وأويت أعضاء الجماعة في منزلي بالقاهرة .. وبعدها في السجن قمنا بعمل مراجعات وأغلبنا تراجع عن فكره ماعدًا عدد قليل وخرجوا إلى خارج مصر والحمدلله ".



وتابع : " بعد وفاة شوقي الشيخ - مؤسس الجماعة - أفتى التابعون له بأن سرقة أموال الآخرين حلال لتمويل الجماعة وكانوا يسرقون البط والدجاج وغيره ".



واستدرك : "شاركت في قتل الضابط أحمد علاء في التسعينيات .. وبعدما مات اكتشفت أنه كان ضابطًا محترمًا جدًا ".. فرد الإبراشي : "يداك مخضبتان بالدماء يا أستاذ شافعي".



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