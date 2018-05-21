سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

21 مايو 2018 - 09:28 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21 مايو.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنوك 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

وفى السوق الموازى، أو ما يُطلق عليه السوق السوداء، استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.