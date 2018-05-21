لجنة استرداد الأراضي ببني سويف تحذر الجهاز الإداري من التقصير

21 مايو 2018 - 10:22 ص

حذرت لجنة استرداد الأراضي ببني سويف برئاسة المحافظ شريف حبيب، الجهاز الإداري بالمحافظة من التقصير فى متابعة الإزلات عن الأراضى.

ةأكدت اللجنة أنه جار متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري، وإزالة أى مخالفات في وقت ظهورها على شاشة الأجهزة.

وأوضحت أنه تم تنفيذ إزالات لعدد 24 حالة تعد على مساحة 9953 فدانًا بدائرة مراكز بني سويف والواسطى والفشن وببا وتنوعت ما بين مبان تحت الإنشاء ومبانٍ غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وأشارت إلى إزالة 16 حالة تعد على مساحة 83 فدانًا بناحية بياض العرب والعلالمة وسنور مركز بني سويف، بالإضافة و 3 حالات تعد بمساحة 1415 فدانا بناحية ميدوم بالواسطى على الطريق الصحراوي الغربي وإزالة 4 حالات تعد بمساحة 2979 فدان ناحية الحيبة مركز الفشن بجانب إزالة حالة تعد واحدة بمساحة 5476 فدانا بناحية الحيبة بزمام مركزي ببا والفشن على الطريق الصحراوي الشرقي.