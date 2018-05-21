إصابة 3 فلسطينيين فى حنين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

21 مايو 2018 - 10:41 ص

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، فجر الاثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر طبي فلسطيني، إنه تم تقديم العلاج لمصابين اثنين بالرصاص الحي، وأخر بالرصاص المطاطي.

وأضاف المصدر أن عشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أسعفوا ميدانيا.

وكانت مواجهات اندلعت فجرا بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية حاصرت منزلا وسط مدينة جنين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوة بالحجارة والعبوات الفارغة.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بزعم اعتقال مطلوبين