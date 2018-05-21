» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"

21 مايو 2018 - 11:08 ص

أحرجت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة أمينة، قائلة: "قالوا عنك مطربة بالصدفة، ونجاحك حظ".

ومن جهتها ردت "أمينة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، موضحة أنها غنت أغنية "الحنطور" لأول مرة في أمسية "يحلى ما بينا السهر"، في السيدة زينب، والتي غنت فيها الفنانة آمال ماهر، لأول مرة، وبدأت مسيرتها الفنية منذ ذلك الوقت".

وأوضحت سبب دخولها في ألوان أخرى غير الشعبي، مثل الرومانسي، قائلة: "بفرض قدراتي على الآخرين، وعندي فانز من كل الأعمار".

وتابعت أمينة قائلة: "أغنية الحنطور لزقة فيا طوال حياتي".

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