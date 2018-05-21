اليوم.. الحكم على متهمى "تفجير بريد حلوان"

21 مايو 2018 - 11:09 ص

تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، الحكم على 35 متهمًا بقضية "تفجير بريد حلوان وكنتاكي".

وتضم القضية التي تحمل رقم 5 لسنة 2016، المتوفى محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وشكل لجنة عمليات نوعية بمنطقة جنوب القاهرة.

ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم زرع عبوات ناسفة أمام مكتب بريد حلوان وتفجير كنتاكي وكذلك زرع عبوة مفرقعة أمام محكمة حلوان ما أسفر عن تدمير واجهاتها، كما فجروا عددًا من ماكينات الصرافة التابعة للبنك الأهلي بمناطق جنوب القاهرة.