  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
المستشار مرتضى منصور

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

صورة الخبر

بالأدلة.. أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة

تريزيجيه

رسميا.. "تريزيجيه" أفضل لاعب في تركيا

النقيب محمد الحايس

بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

مدحت الزاهد:3 مؤشرات لبطلان اتفاقية ترسم الحدود

الزاهد: الأوضاع الحالية تنذر بغضب مجتمعى

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

رامون دياز

راتب خيالي لـ"دياز" لقيادة المارد الأحمر

استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

الإبراشي

الإبراشي يفاجيء ضيفه: يداك ملوثتان بالدماء

"المقدس": طن القمامة يوفر 11 فرصة عمل

آخر الأخبار

شحاتة المقدس
شحاتة المقدس

أخبار متعلقة
#

القوي العاملة تزف بشري سارة للشباب

#

وزيرة الاستثمار: إنشاء المناطق الحرة يوفر مليون فرصة عمل

#

شاهد.. ما قاله رامي رضوان للشباب الباحثين عن وظيفة

#

القوى العاملة توفر 911 فرصة عمل بالقليوبية

القمامة

وظائف

رفع

شحاتة

المقدس

قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن جمع القمامة وظيفة مليون مواطن في مصر، ولا يعملون في أي وظيفة غيرها، مطالبًا الحكومة بعدم تهميش دورهم.

وكشف "شحاتة"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن جامعي القمامة يرفعون من محافظة القاهرة 16 ألف طن من القمامة يوميا من المنازل والمنشآت السياحية، لكن الشوارع والحدائق ليست من اختصاصهم.

وأشار إلى أن هناك 8 آلاف طن من إجمالي قمامة القاهرة تصنف كمواد صلبة، مضيفًا: "المواد الصلبة هى لقمة عيش الزبالين"، بينما هناك 6 آلاف طن بقايا مواد غذائية، و2000 طن مواد غير صالحة للتدوير.

وأضاف أن كل طن من القمامة يوفر 11 فرصة عمل، موجهًا رسالة إلى الشباب، "اشتغل مش عيب، العمل شرف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه
» ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"