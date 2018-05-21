"المقدس": طن القمامة يوفر 11 فرصة عمل

21 مايو 2018 - 11:28 ص

قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن جمع القمامة وظيفة مليون مواطن في مصر، ولا يعملون في أي وظيفة غيرها، مطالبًا الحكومة بعدم تهميش دورهم.

وكشف "شحاتة"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن جامعي القمامة يرفعون من محافظة القاهرة 16 ألف طن من القمامة يوميا من المنازل والمنشآت السياحية، لكن الشوارع والحدائق ليست من اختصاصهم.

وأشار إلى أن هناك 8 آلاف طن من إجمالي قمامة القاهرة تصنف كمواد صلبة، مضيفًا: "المواد الصلبة هى لقمة عيش الزبالين"، بينما هناك 6 آلاف طن بقايا مواد غذائية، و2000 طن مواد غير صالحة للتدوير.

وأضاف أن كل طن من القمامة يوفر 11 فرصة عمل، موجهًا رسالة إلى الشباب، "اشتغل مش عيب، العمل شرف".