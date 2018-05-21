» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي

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دريم

الإبراشي

عمرو خالد

اعتذار

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بموقف اعتذار الداعية الإسلامي عمرو خالد بعد ظهوره في إعلان دجاج لإصباغه بالصبغة الدينية، قائلا: "أحيي عمرو خالد على شجاعة الاعتذار، لأننا في بعض الأحيان نعانى من بجاحة العناد في الخطأ عند البعض".

وأعرب الإبراشي ببرنامجه "العاشرة مساء" على قناة "دريم" عن أمله في أن يغلق هذا الاعتذار الباب أمام كل من يحاول استخدام الإسلام في الإرهاب أو سياسة أو الترويج لسلع تجارية موضحًا أن الثلاثة متساوون، لافتًا إلى أن الإسلام أكبر وأسمى من كل ذلك ومن أن يكون مادة تسويقية.

وكان الإعلامي قد وصف الداعية بالإرهابي قائلا: "عمرو خالد عامل زي الجماعات الإرهابية" .

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