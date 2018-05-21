شاهد.. سبب كارثي وراء قتل شاب لشقيقه

21 مايو 2018 - 11:54 ص

قتل شاب شقيقه بعد تعاطيه جرعة من الاستروكس أعطاها له أحد السائقين بحسب رواية والدة الضحية.

وقالت والدة المجني عليه خلال تقرير عرضه برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إن أحد السائقين أعطى لابنها "إسلام"، جرعة من مخدر "الاستروكس"، فتحول من شاب هادئ إلى شخص آخر يطالبها بأموال.

ولفتت إلى أنها اتصلت بشقيقه "رمضان"، وبعد مشاجرة بينهما، قام "إسلام" بطعن شقيقه "بالمطواة"، موضحة أنه توفى قبل تلقي العلاج في المستشفى.

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