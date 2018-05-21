بالصور.. قطار يدهس طفلا ومسنا في الخانكة

لقي طفل ورجل مسن مصرعهما بعد أن صدمهما قطار "23 يوليو - شبين القناطر"، وذلك أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمنطقة منشية الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بتلقيه بلاغا من أهالي منشية الجبل الأصفر يفيد بمصرع رجل وطفل تحت عجلات القطار.

وعلى الفور انتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أنه أثناء عبور رجل وطفل شريط السكة الحديد لم يشعرا بقدوم القطار نحوهما مسرعا وقام بصدمهما ما أدي إلي وفاتهما في الحال، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي الخانكة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.