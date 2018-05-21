إزالة 197 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

21 مايو 2018 - 01:28 م

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من إزالة 197 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 12فدانا و8 قراريط و3 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة .

قال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ بمركز مغاغة بمساحة فدان و8 قراريط، وعدد 12 حالة بمركز بني مزار بمساحة 8 قراريط و2 سهم، وعدد 14حالة بمركز مطاي بمساحة 8 قراريط، وعدد 16 حالة بسمالوط بمساحة فدان و18 سهما، وعدد 11 حالة بمركز المنيا بمساحة 8 قراريط و12 سهمًا، وعدد 9حالات في أبو قرقاص بمساحة7 قيراط و18 سهم، وعدد21 حالة بملوي بمساحة 4 أفدنة و21 قيراطا وسهم، وعدد47 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان و11 قيراطا، بالإضافة إلى عدد36 حالة إصلاح زراعى بمساحة 2فدان و7 قراريط.