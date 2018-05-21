عميد زراعة مشتهر يكشف حقيقة اختفاء 100 عجل من الكلية

21 مايو 2018 - 01:30 م

أكد الدكتور محمود عراقي، عميد كلية الزراعة بمشتهر، أن الكلية تتعرض لحملات تشويهية خلال الفترة الحالية بعد النجاحات الكبرى التى أسهمت بها فى القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تستهدف تعطيل المشروعات العملية والعلمية التى تسهم بها الكلية فى إثراء وتطوير البحث العلمى فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى.

وأشار عراقى، إلى أنه فوجئ بقيام بعض المواقع الإلكترونية بنشر شائعة تفيد اختفاء 100 عجل من مزرعة الكلية، وهو كلام عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الأمور داخل الكلية محكمة تمامًا وتوجد أعمال متابعة وحصر يومى للمزارع التابعة لأقسام الإنتاج الحيوانى، حيث تنفذ الكلية برامج خدمية للمجتمعات المحيطة وتوفر المشروعات الإنتاجية الصغيرة للأسر الفقيرة وهو ما يتم توفيره من خلال مزارع الكلية، وهو ما يؤكد أن الكلية ليست جهة تعليمية فقط، لكنها جهة بحثية إرشادية إنتاجية وبها منافذ لبيع المنتجات التى تنتجها الكلية واللحوم، مشيرًا إلى أن الكلية ساهمت بشكل مؤثر وفعال فى معرض مستلزمات الأسرة فى رمضان والذى نظمته جامعة بنها بالتنسيق مع محافظة القليوبية، بجمعية الشبان المسلمين ببنها.

وتعجب عميد كلية الزراعة بمشتهر، من إطلاق هذه الشائعة فى هذا التوقيت، حيث تستعد الكلية لبدء العمل فى مزرعة الأسماك التى أنشأتها الكلية لتدبير احتياجات القرى المحيطة من لحوم الأسماك ومواجهة جشع التجار فى إطار سياسة الدولة التى تساهم الكلية عبر جامعة بنها برئاسة د. السيد القاضى، لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار التكلفة، موضحا أن الكلية تقدم خدماتها لأكثر من 13 قرية، بالإضافة إلى أنه يتم توفير المشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة بمعدل منتظم كل 3 أشهر بالتنسيق مع بنك مصر.

ووصف عراقى، مروج هذه الشائعات بإنسان عديم الوطنية، وعدو للنجاح، ويسعى لعرقلة مسيرة النجاحات التى انطلقت من الكلية خلال السنوات القليلة الماضية حيث توفر الكلية خدماتها الإنتاجية ومشروعاتها الصغيرة لبعض قرى الصعيد فى محافظة أسيوط.

كما تعجب د. عراقى، من الشائعات التى أصابت أيضا البرامج التى تدرسها الكلية للطلاب باللغة الإنجليزية، حيث روج البعض أنه يتم تدريسها باللغة العربية، وهذا كلام غير منطقى بالمرة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تخضع لإشراف دقيق من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث تمت مراجعة كل البرامج على حده، وتمت الإشادة بها، كاشفا عن أن الكلية استحدثت البرنامج الأول من نوعه فى الجامعات المصرية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، باللغة الإنجليزية، تماشيا مع المتطلبات القومية للدولة، ووافق المجلس الأعلى للجامعات عليه، وسيتم الدراسة به من العام القادم.