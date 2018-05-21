  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. صلاح يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للريال

شالوم

"شالوم تونس" يبحث عن مكان.. والشرق تعرض الشراء

الكاتب عبدالناصر سلامة

النقض تؤيد براءة عبد الناصر سلامة

جون كاسن، السفير البريطانى

السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

صورة الخبر

بالأدلة.. أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

المستشار مرتضى منصور

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

النقيب محمد الحايس

بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

مدحت الزاهد:3 مؤشرات لبطلان اتفاقية ترسم الحدود

الزاهد: الأوضاع الحالية تنذر بغضب مجتمعى

إصابة عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

إصابة 7 بينهم سيدة وطفل فى مشاجرة نارية بالواسطى

#

السيطرة على مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى المنوفية

#

عامل يطلق النار على زوج شقيقته بشبرا

#

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "كلب"

أصيب عامل بمغسلة برش خرطوش بالرأس والظهر في مشاجرة مع آخرين بسبب عدم رده مبلغ مالي مدين به، تم نقله لمستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تبلغ لمركز الخانكة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية القلج – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "حسين. ع. ح" 17 سنة - عامل بمغسلة ومقيم القلج - دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالرأس والظهر، وتم نقله لمستشفي قصر العينى لتلقي العلاج.

وطرف ثان "أحمد. خ. ش" 18 سنة - تباع ومقيم ذات العنوان، و"مصطفي. خ. ش" 25 سنة - سائق ومقيم ذات العنوان، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان حال مطالبة الثانى للأول برد مبلغ مالى دين عليه، تطورت لمشاجره قام علي أثرها الأول بالتعدي علي الثاني بالضرب دون حدوث إصابات، فقام الثاني بالإستعانة بشقيقه الثالث لمناصرته والذي حضر وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وقام بإطلاق عيار ناري محدثاً إصابة المجني عليه، وفرا هاربين.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8762 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة رحيل أسرة "صلاح" عن الغربية
» الصور الأولى لعصابة "البروفيسور" بعد القبض على أفرادها
» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"