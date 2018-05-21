السفير البريطانى لموظفيه: "العيال هربت وكبرت"

حنان حمدتو
داعب جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، العاملين والموظفين الذين يعملون ضمن فريقه داخل السفارة وذلك على خلفية قيامهم بجولة ترفيهية بشوارع مصر القديمة والمعز فى شهر رمضان.
وقال كاسن خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "موظفو السفارة سابوني في المكتب ورايحين الخيامية والغورية من غيرى".
وردد السفير البريطانى قائلا: "العيال كبرت، العيال هربت".
وشهد المنشور سيلا من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى فقال حساب باسم مستر اتش: "إنت اللى مدلعهم"، وأضاف حساب تحت اسم نون: "اعترض وبشدة".
وقال حسن سيد: أنت مولود فى السبتية ولا إيه يا ريس".
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