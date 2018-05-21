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فتح باب تلقى طلبات تقنين التواجدات بأرض جمعية النصر بالخانكة

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اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ

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محافظ المنيا

محافظة المنيا

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عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم اجتماعا بحضور لجنة جمعية النصر ومسئولي المساحة والاستثمار والمتابعة والمكتب الفني حيث وجه بسرعة الإعلان بجميع الوسائل الإعلامية المتاحة عن بدء تلقي طلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم وإقرار استخداماتهم الحالية.

ومن جانبه أعلن المحافظ أنه سيتم استقبال الطلبات من المواطنين بمجلس مدينة الخانكة وسيتم البت فيها بعد استيفائها لكل الشروط مشددًا أن المحافظة ستقوم بشن حملات إزالة للمخالفين ويهيب بالمواطنين سرعة التوجه والتقدم بقنين أوضاعهم حرصا على استقرار أوضاعهم وتحصيل حق الدولة.

كما وجه عشماوي تعليماته لأعضاء لجنة تثمين الأراضي سرعة تحديد مقابل الانتفاع للمقابر المنشأة على مساحة 172 فدان بذات المنطقة والبدء في تحصيلها من الملاك.

 كما كلف المحافظ مديرية المساحة بالمحافظة بعمل رفع وفرز مساحي بالإحداثيات والكروكي للمنطقة بالكامل.

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