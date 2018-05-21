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توريد 301 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

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توريد قمح بالمنيا
توريد قمح بالمنيا

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استلام القمح

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الاثنين 21مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 301948طنا و481 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 158285 طنا و928 كيلو بالبنك الزراعي، و31155 طنا و240 كيلو بقطاع المطاحن، و112507 طنا و313 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23 و570 جنيها لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

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