  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:52 م
بحث متقدم
ايمانويل دونان

وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا

حكاية "مدفع الإفطار" من السلطان خقشدم لـ محمد على

يجوز للصائم الإفطار بغروب الشمس دون سماع الأذان

صلاح

شاهد.. صلاح يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للريال

شالوم

"شالوم تونس" يبحث عن مكان.. والشرق تعرض الشراء

الكاتب عبدالناصر سلامة

النقض تؤيد براءة عبد الناصر سلامة

جون كاسن، السفير البريطانى

السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

صورة الخبر

بالأدلة.. أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة

المستشار مرتضى منصور

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

النقيب محمد الحايس

بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

بالصور.. الشرطة توزع كراتين مواد غذائية بالمجان في القليوبية

قبلي وبحري

توزيع الكراتين
توزيع الكراتين

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

الفاتيكان يعتقل قس ودبلوماسي لحيازته مواد إباحية للأطفال

#

سبع مواد غذائية تقتل الرغبة الجنسية

#

بالصور.. سر نزع وزيرة الاستثمار غطاء رأسها في زيارة القليوبية

#

بالصور.. شجرة تنقذ منزل من كارثة في القليوبية

قامت مديرية أمن القليوبية اليوم الاثنين، بتوزيع 5000 كرتونة تحتوي على بعض السلع والمنتجات الغذائية الأساسية على عدد من المواطنين بالمجان لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أكد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع المواطنين خاصة محدودي الدخل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الخارجية الأمريكية لإيران: سنواجهكم بعزيمة فولاذية
» مد أجل النطق بالحكم بحق 8 متهمين بالتظاهر لأغسطس المقبل
» أب يوثق ابنته ويقتلها ضربًا حتى الموت
» حقيقة رحيل أسرة "صلاح" عن الغربية
» الصور الأولى لعصابة "البروفيسور" بعد القبض على أفرادها
» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"