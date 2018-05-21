يجوز للصائم الإفطار بغروب الشمس دون سماع الأذان

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الأزهر

الافطار

مدفع رمضان

الصوم

غروب الشمس الأذان

تلقت لجان الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا حول حكم الإفطار في رمضان على صوت مدفع الإفطار أم الأذان.

وقال المجمع عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن مدفع الإفطار وبوابة أذانَ المغرب علامتان على غروب الشمس، ويكونان في وقت واحد ولا تعارض بينهما، ففطر للصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار؛ لقوله تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".


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