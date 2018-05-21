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حجز النطق بالحكم بحق 9 متهمين بأحداث ديرمواس

قبلي وبحري

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

جمال زكى

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ديرمواس

متهمين

المحكمة العسكرية

حجز الحكم

قررت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المتعقدة بمحافظة اسيوط حجز النطق بالحكم بحق 9 متهمين متورطين فى اعمال عنف وشغب بمركز ديرمواس الى يومى 5 و12 من يونيه المقبل.

وقال دفاع  المتهمين ان المحكمة انتهت اليوم من سماع المرافعة عن المتهمين فى  3  قضايا الاولى تتعلق  بافتحام وحرق مطتب البريد  والمتهم فيها 4 اشخاص وقد تحددت جلسة 12 يونيه للتطق بالحكم

والثانية تتعلق باقتحام وحرق ادارة التموين والمتهم فيها 3 اشخاص، والثالثة تتعلق باقتحام وحرق ادارة الشباب والرياضة والتهم فيها اثنين اخرين وقد تحددت جلسة 5 يونيه المقبلللنطق بالحكم فى القضيتين الثانية والثالثة.

والمتهمون جميعا كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل ان  يتم القبضر عليهم فى فترات متفاوتة منذ نتصف العام الماضى وحتى جلسة اليوم يتهمة تخريب منشات عامة والتحريض على العنف ولثارة الشغب والانتماء الى جماعة الاخوان المحظورة.

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