  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
أردوغان ومسعود أوزيل

«أردوغان» يحرز هدفًا بمرمى الرئيس الألماني

خبير بيئي يوضح سبب ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع شديد بدرجات الحرارة غدًا

محمد صلاح

لوفرين: «صلاح» الأفضل في العالم ويستحق هذه الجائزة

ايمانويل دونان

وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا

العصا المصرية السحرية

روسيا تجمع التبرعات لشراء آثار مصرية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا تضع 12 شرطًا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

حكاية "مدفع الإفطار" من السلطان خقشدم لـ محمد على

يجوز للصائم الإفطار بغروب الشمس دون سماع الأذان

صلاح

شاهد.. صلاح يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للريال

شالوم

"شالوم تونس" يبحث عن مكان.. والشرق تعرض الشراء

الكاتب عبدالناصر سلامة

النقض تؤيد براءة عبد الناصر سلامة

لوفرين: «صلاح» الأفضل في العالم ويستحق هذه الجائزة

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

خالد شرقاوي

أخبار متعلقة
#

تصنيف الغردقة ضمن قائمة أفضل 25 وجهة سياحية عالمية

#

رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

#

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة الأفضل في ليفربول

#

محمد صلاح يتفوق على "رونالدو"

محمد صلاح

ليفربول

ديان لوفرين

قال ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي، إن زميله المصري محمد صلاح، يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، موضحا أنه الأفضل في العالم حاليا.

وأضاف لوفرين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد الإسباني: "لقد تحدثت مع محمد صلاح عن جائزة الكرة الذهبية وهو منافس عليها بكل تأكيد، إنه لاعب من الطراز العالمي ولكنه يعمل بهدوء، إنه يستحق كل ثناء ونحن نريد مساعدته، وهو الأفضل بالعالم حاليا".

وتابع: "نأمل بعد سنوات عديدة من الآن أن نقول لأطفالنا وعائلاتنا إننا بذلنا قصارى جهدنا وربحنا الكأس، ليس لدينا شىء نخسره، سنبذل قصارى جهدنا على أرضية الملعب".

واختتم: "أمامنا الفرصة الأكبر فى حياتنا، بالنسبة لبعض اللاعبين من الممكن أن تكون الفرصة الوحيدة، علينا أن نفخر بأنفسنا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء
» الخارجية الأمريكية لإيران: سنواجهكم بعزيمة فولاذية
» مد أجل النطق بالحكم بحق 8 متهمين بالتظاهر لأغسطس المقبل
» أب يوثق ابنته ويقتلها ضربًا حتى الموت
» حقيقة رحيل أسرة "صلاح" عن الغربية
» الصور الأولى لعصابة "البروفيسور" بعد القبض على أفرادها
» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"