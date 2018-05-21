» بالصور.. تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء

21 مايو 2018 - 04:15 م

قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين احمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وأمانة سر ماجد منير ومحمد مصطفى هارون ومحسن الشيمى تأجيل محاكمة 20 محاميا متهمين بالتعدى على احد القضاة إلى جلسة بعد غد الأربعاء لحضور احد خبراء الإذاعة.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة استمعت اليوم إلى رفض الدفاع على حضور اثنين من خبراء الإذاعة والتليفزيون وتغيب آخرين كما اعترضت على عدم مناقشة الدفاع للخبراء المنتدبين بشان مضاهاة أصوات المحامين بمقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية.

وكانت المحكمة قد بدأت اليوم بتحضير المحامين ال20 بعد ان تغيب منهم 5 محامين بينهم احدهم خارج البلاد ويدعى شعبان عبده إبراهيم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فى نوفمبر 2015 عدد من المحامين بتهمة التعدى على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية والتظاهر ضد السلطة القضائية وأحداث الشغب والتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين وبدأت أولى جلسات الحاكمة فى يناير 2017 وحتى جلسة اليوم.