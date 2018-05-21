» أول مديرة للاستخبارات الأمريكية تؤدى القسم أمام «ترامب»

21 مايو 2018 - 05:22 م

أدت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجديدة، جينا هاسبل، القسم الرسمى، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس.

وقال "ترامب" في كلمة له أثناء مراسم أداء القسم لـ"هاسبل" :"لا يوجد أحد مؤهل لهذا العمل سواكى .. أنت تتنفسى الاستخبارات المركزية والآن ستقوديها".

وأضاف "ترامب"، أن " جينا هاسبل"، ستقوم بدورها فى وقت حساس من تاريخ أمريكا وسيتم تقدم كافة الدعم لها للدفاع عن أمريكا من أعدائنا.