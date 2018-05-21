«اتحاد الكرة»: اتفقنا مع كوبر على تجديد عقده

21 مايو 2018 - 06:32 م

قال مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مسئولى الاتحاد عقدوا جلسة مع محامى الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، للاتفاق على تجديد العقد.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الجلسة شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالتجديد".

وأردف مجدى عبد الغنى: "تتبقى بعض الأمور البسيطة والجانبان اتفقا على التجديد".

وتابع مجدى عبد الغنى أن قرار قائمة الـ25 نهائى ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن كل ناد متعاقد مع لاعب سيظل كما هو شريطة أن يسدد النادى قيمة عقد اللاعب، مضيفا: "الأهلى هو المسئول عن مراسم درع الدورى، كان يجب عليه التنسيق مع اتحاد الكرة حول مراسم التسليم".

وأردف: "الدرع موجود فى الأهلى من الموسم الماضى، كان من المفترض أن يتواصل الأهلى مع اتحاد الكرة لتحديد المباراة الذى سيقيم فيها مراسم التسليم".