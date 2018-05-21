» «ميسي» على رأس قائمة الأرجنتين لمونديال روسيا

21 مايو 2018 - 08:27 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة خورخى سامباولى، عن القائمة النهائية التى سيخوض بها «التانجو» منافسات كأس العالم 2018.

وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتينى غياب ماورو إيكارى، فيما ضمت 23 لاعباً هم:

حراسة المرمى:

سيرجيو روميرو، ويلفريدو كاباييرو، فرانكو أرماني.

خط الدفاع:

جابرييل ميركادو، نيكولاس أوتامندي، فيدريكو فازيو، ماركوس روخو، نيكولاس تاليافيكو، ماركوس أكونا، كريستيان إنسالدي.

خط الوسط:

خافيير ماسيكرانو، إدواردو سالفيو، لوكاس بيليا، جيوفاني لو سيلسو، إيفر بانيجا، مانويل لانزيني، ماكسميليانو ميزا، أنخيل دى ماريا، كريستيان بافون.

خط الهجوم:

ليونيل ميسي، جونزالو هيجواين، خوان أجويرو، باولو ديبالا.

ويقع المنتخب الأرجنتينى فى المجموعة الرابعة مع كلا من أيسلندا، كرواتيا، نيجيريا.