زيادة أسعار الوقود خلال ساعات

21 مايو 2018 - 09:12 م

كشف مصدر، رفيع المستوى، أنه من المرتقب الإعلان عن زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة من بنزين وسولار، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر، حسب تصريحات نشرتها صحيفة «التحرير»، أن الزيادة الجديدة لن تشمل أسطوانة البوتاجاز، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الزيادة ستكون طفيفة، حسب وصفه.

التصريحات التي نشرتها الصحيفة نقلا عن المصدر، جاءت بالتزامن مع نشر وزارة التموين -للمرة الأولى- المفتشين التابعين لها على مستوى الجمهورية بمختلف محطات الوقود المنتشرة بالمناطق المختلفة لضمان عملية استقرار ضخ وانتظام المنتجات ومنع قيام أصحاب محطات تموين السيارات من تخزين الوقود عقب قرار الزيادة المرتقب.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود زيادة جديدة فى أسعار المنتجات البترولية، لكن لم يحدد الوقت.