» حقيقة ظهور «صلاح» في برنامج «رامز تحت الصفر»

21 مايو 2018 - 09:14 م

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ظهور محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، والذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم.

وقال «عبد الغني» في تصريحات إذاعية اليوم، الإثنين: «محمد صلاح لن يظهر في البرنامج كما ردد البعض».

وقال، إن كل ما أثير عن انزعاج الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، من تقمص رامز جلال لشخصيته في برنامج رامز تحت الصفر لا أساس له من الصحة.

وأضاف البلدوزر، «كوبر لا يتابع التلفزيون ولا يهتم بمثل هذه الأمور، كل ما أثير عن انزعاجه غير صحيح بالمرة».

وأردف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: «كوبر شخصية عامة واتخاذه مثل في البرنامج أمر جيد، الرجل لن يشعر بأي ضيق على الإطلاق».