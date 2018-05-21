» نيابة أمن الدولة تجدد حبس «أم زبيدة»

21 مايو 2018 - 09:16 م

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، بتجديد حبس "منى. م"، وشهرتها "أم زبيدة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية روايتها بإلقاء أجهزة الأمن القبض على ابنتها "زبيدة إبراهيم يوسف" وتعذيبها.

ووجهة النيابة إلى والدة "زبيدة"، اتهامات تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم.

وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة في ضوء الإذن الصادر بضبطها وإحضارها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها بأن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.