» مسلح يطلق النار على المارة في مرسيليا

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وكالات
قالت وسائل إعلام فرنسية، إن مسلحا أطلق النار على المارة قرب مركز ثقافة بمدينة مرسيليا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، فى خبر عاجل لها.
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