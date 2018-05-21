» مسلح يطلق النار على المارة في مرسيليا

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عرب وعالم

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وكالات

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اطلاق نار

مسلح

مرسيلسا

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن مسلحا أطلق النار على المارة قرب مركز ثقافة بمدينة مرسيليا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، فى خبر عاجل لها.


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