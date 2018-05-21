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حبس معاون مباحث أبوالنمرس سنة مع الشغل

قضايا وحوادث

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جنايات القاهرة

حبس ضابط شرطة

سنه مع الشغل

قتل مسجل خطر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، الاثنين، بحبس معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، سنة مع الشغل في «قتل مسجل خطر عمدًا».

وبينت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب خروج قوة أمنية من مركز شرطة أبوالنمرس يرأسها النقيب «أحمد. ع»، للقبض على «عصام. أ»، 26 عامًا، سائق ومتهم في عدة قضايا جنائية، وتمكن بالفعل من ضبطه وإدخاله بوكس الشرطة، إلا أنه فوجئ بقيام عم المتهم «شريف. أ»، 33 عاما، عاطل، سابق اتهامه في 10 قضايا، ومسجل خطر برقم 2191 سرقات عامة بإشهار سلاح أبيض «سنجة» ومحاولة التعدي على الضابط لتهريب نجل شقيقه فأطلق الضابط عدة أعيرة نارية اخترقت جسده.

وأشارت التحقيقات، إلى أن القوة الأمنية المرافقة للضابط تحفظت على المتهم المضبوط وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثة القتيل، ووجهت للضابط تهمة القتل العمد وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء وبول منه لفحصهما لبيان مدى احتوائها على مواد مخدرة أو مسكرة وإعداد تقرير فني عن حالته.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن المجني عليه عثر في ملابسه على 71 قرصًا مخدرًا فأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثته لبيان سبب الوفاة، وقررت حبس نجل شقيقه على ذمة التحقيقات وأمرت بحبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.


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