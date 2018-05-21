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جزيرة برازيلية تحتفل بولادة أول طفل لها منذ12 عامًا

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جزيرة فيرناندو دي نورونيا (أرشيفية)
جزيرة فيرناندو دي نورونيا (أرشيفية)

وكالات

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البرازيل

ولادة

النمو السكانى

فيرناندو دي نورونيا

حظر الولادة

تخضع جزيرة "فيرناندو دي نورونيا" البرازيلية لضوابط صارمة في ما يخص النمو السكاني فيها، ولا يقطنها سوى 3 آلاف شخص، حث تحظر الإنجاب فيها، وهو الأمر الذي جعل منها خالية من الأطفال حديثي الولادة منذ 12 عامًا .

واحتفلت الجزيرة، الأيام الماضية، بميلاد أول طفلة فيها منذ 12 عاما، رغم خلوها من أي أقسام للولادة في مستشفياتها.

ويتوجب على الأمهات الحوامل في الجزيرة السفر إلى البر، حيث ولدت السيدة التي قالت إنها تفاجأت ولم تكن تعلم بحملها في منزلها، ثم ذهبت لاحقا إلى المستشفى لأخذ بيان طبي بالولادة.

ولم تكشف السيدة عن اسمها، وقالت عائلتها إنها ذهلت، ولم تكن على دراية بحمل ابنتهم.


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