» بالصور.. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة

21 مايو 2018 - 10:28 م

أدى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، مناسك العمرة، اليوم، الإثنين، مستغلاً انتهاء الموسم فى أوروبا.

وظهر النجم الفرنسى داخل جدران الحرم المكى اليوم الاثنين، مرتديا ملابس الإحرام، ويؤدى فريضة العمرة.

وفشل بوجبا فى قيادة اليونايتد للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى، بعد خسارته أمام فريق تشيلسى فى المباراة النهائية أول أمس السبت بنتيجة 0 – 1.

ويستعد بوجبا للانضمام إلى معسكر المنتخب الفرنسى، وذلك استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.