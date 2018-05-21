الاتحاد السكندري يُمطر شباك السالمية الكويتي بخماسية

21 مايو 2018 - 10:53 م

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا كبيرًا على السالمية الكويتي، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الجوهرة «المشعة» بمدينة جدة السعودية، فى الدور التمهيدى الأول بالبطولة العربية.

سجل الأهداف كل من ايمانويل بناهينى "هدفين"، ورزاق سيسيه "هدفين" ورمزى جمعة فى الدقائق 18 و43 و63 و82 و90.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل فى الجولة الأولى مع الفتح المغربى قبل الفوز اليوم.

ويقع زعيم الثغر ضمن فرق المجموعة الثانية التى تضم الاتحاد السكندرى واتحاد الفتح المغربى والسالمية الكويتى وتليكوم الجيبوتى، فى الوقت الذى ضمت المجموعة الأولى الفيصلى السعودى والأفريقى التونسى والنجمة اللبنانى والوئام الموريتانى.