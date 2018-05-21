» قبل الموقعة المرتقبة.. ظهير الريال يتحدث عن «صلاح»

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ليفربول

مارسيلو

مجمد صلاح

علق مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني والمنتخب البرازيلي، على فرص فريقه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم السبت، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

ورفض مارسيلو، اعتبار أن فريقه هو الأوفر حظًا للفوز بلقب دوري الأبطال، وأن كل شيء وارد في المباراة، التي تقام أمام ليفربول.

وقال مارسيلو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «من الجائز حدوث أي شيء في النهائي، الفريق يتدرب جيدًا، والجميع مستعد، لن نغير شيئا مما اعتدنا عليه في التدريبات، الأهم هو بذل أقصى مجهود ممكن في الملعب للخروج وأنت مقتنع أنك أديت ما عليك ونفذت تعليمات المدرب، الهدف هو اللعب بشكل جيد والفوز باللقب».

وأكد أن اللاعبين لا يضعون في أذهانهم أنهم الفريق الوحيد الذي حافظ على لقب البطولة، في ثوبها الجديد، مرتين متتاليتين، مشيرًا إلى أن المشاركة في دوري الأبطال حلم لأي لاعب والفوز بها نقطة مضيئة في مسيرته.

وتابع: «ما حققناه كان رائعا، ولكنك في كرة القدم تجد نفسك في اختبار كبير كل عام، نريد الفوز بدوري الأبطال هذا العام أيضا، والتفكير فقط في الحاضر، ما حققناه بات من الماضي».

كما أبرز اللاعب البرازيلي الدولي أن خطورة فريق ليفربول تكمن في لعبه بشكل جماعي.

وأوضح: "كل مباراة لها ظروفها، وليفربول ليس محمد صلاح فقط، فلديهم أيضا فيرمينو وماني أيضا، لديهم بعض اللاعبين الذين بإمكانهم قلب المباراة، لاسيما في النهائي، وندرك جيدًا إلى أنه لا يجب التركيز على لاعب بعينه".

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