هذا ما قاله البرازيلي "مارسيلو" عن محمد صلاح

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قال لاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو المحترف في ريال مدريد الإسباني، إن ليفربول الإنجليزي ليس فقط لاعبه المصري محمد صلاح، وإنما هناك عناصر أخرى متميزة من اللاعبين.
جاءت تصريحات مارسيلو خلال حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وليفربول يوم السبت المقبل.
وأكد مارسيلو "ليفربول ليس محمد صلاح فقط، لديهم أيضًا البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، والعديد من اللاعبين القادرين على تغيير اللعبة، نحن ندرك أنه لا يمكننا التركيز على لاعب واحد".
وأضاف "كل لقب في دوري أبطال أوروبا يعيد ذكريات مختلفة، ولكنني لا أركز عليها، أعتقد أن هذه الذكريات ستكون عبئًا كبيرًا لأن هذا كان في الماضي وقد انتهى الآن، لقد لعبنا النهائيات وفزنا بها وهذا كل شيء، نحن نفكر بالحاضر".
وأوضح مارسيلو "أي شيء يمكن أن يحدث في المباراة النهائية، نحن نتدرب بشكل جيد جدًا ونحن مستعدون، لن نغير أي شيء مقارنة بما نفعله عادة".
وتابع البرازيلي تصريحاته قائلًا "نريد الفوز بأبطال أوروبا عام 2018، نحن نفكر فقط في الحاضر وما فعلناه في الماضي يبقى في طي النسيان".
وستقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة "كييف" الأوكرانية يوم السبت المقبل.
ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه. 

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