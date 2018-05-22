السجن 7سنوات وغرامة 200 الف جنيه للموبيل فى الامتحان

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وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، الشكر للمعلمين على دورهم في إمتحانات الثانوية العامة، معقبًا:" المكافأة اللي بيخدوها هزيلة جدًا، ومتساويش الدور اللي بيقوموا بيه". 
وأضاف "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن قانون الغش يعاقب الطالب المصطحب للموبيل المغلق بـسنة سجن، وغرامة تصل لـ50 اللف جنيه.
وتابع رئيس قطا التعليم "أما إذا قانون التليفون مفتوح فعقوبة الطالب تتراوح ما بين 2 إلى 7 سنوات سجن، وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه".


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