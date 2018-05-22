نشأت الديهي: هذا هو "عنتيل" جماعة الإخوان

زعم الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني عبد الحكيم عابدين، زوج شقيقة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وصل من خلال كتاباته الجيدة مع الإخوان إلى مرتبة متقدمة، وتولى منصب أمير عام تنظيم جماعة الإخوان.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن عابدين كان يريد أن يدخل منازل قيادات الإخوان بتكليف رسمي من الجماعة، بهدف أنه يريد الاطمئنان على حالة أسر الجماعة.
وأشار "الديهي" إلى أن أربعة من قيادات الجماعة طالبوا بالتحقيق مع عابدين بتهمة انتهاك حرومات منازل الإخوان في غيبة أعضاء الجماعة، مشيرًا إلى أن في وقتها تم تشكيل لجنة وقُدم تقرير بشأن تعدي عابدين على نساء الجماعة. وأضاف "الديهي"، أن قيادات الجماعة اتهموا عابدين بإقامة علاقات مع نساء جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بشأن واقعة انتهاك منازل الإخوان أيدت موقف قيادات الجماعة بشأن التهم الموجهة إلى عابدين.
ولفت "الديهي" إلى أن "عبد الحكيم عابدين كان عنتيل جماعة الإخوان المسلمين، لذلك يخجلوا من ذكر اسمه".