حقيقة تسبب "سوفالدي" في إصابة المرضى بالسرطان

نفت وزارة الصحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول عقار «سوفالدي»، المخصص لعلاج «فيرس سي»، وتأثيره السلبي على خلايا الكبد، ودوره المزعوم في تكوين بؤر سرطانية.



وذكر بيان للوزارة، مساء الاثنين، أن «هذه المعلومة عارية تمامًا عن الصحة، ومن المعروف في حالة الإصابة بالفيروس أن ما بين 75 و85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، وأن ما بين 20 و30?? منهم ينتهي بهم الحال في سن 20 إلى 30 عامًا بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة «F4»، وما بين 5 و10?? يصابون بالسرطان، أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء بوجود الفيروس أو عدمه».

