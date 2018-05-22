» حساب اتجاه ميل هدف لمحمد صلاح .. سؤال بأحد كليات الهندسة

22 مايو 2018 - 08:56 ص

تفاجأ طلاب معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا فى المنصورة بسؤالين عن النجم المصري محمد صلاح في أحد الامتحانات الخاصة بهم .





وأرسل القارئ ميدو، قال خلالها إن السؤالين الأول والثانى للامتحان الخاص بالسنة الرابعة شعبة مدنى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة كانا عن محمد صلاح "حسب اليوم السابع".

ويطلب السؤال الأول من الطلاب حساب اتجاه وميل ضربة الجزاء التى سددها اللاعب محمد صلاح فى تصفيات كأس العالم وتسببت فى صعود المنتخب إلى النهائيات.

ويطلب السؤال الثانى حساب سرعة محمد صلاح للحاق بأحد الكرات فى مباراة لفريقه ليفربول.